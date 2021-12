조선이공대, 광주형 프랜차이즈 경영자 교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선이공대학교(총장 조순계)는 지난 3일 (재)광주광역시경제고용진흥원(원장 나성화)과 공동으로 주관하는 '2021 광주형 프랜차이즈 가맹점 경영자 역량강화' 교육을 실시했다고 7일 밝혔다.

이번 교육은 조선이공대학교 프랜차이즈창업경영과 송지현 학과장을 비롯해 해안식당, 김형제, 늘팡, 파운데이, 언더더씨건어물, 동명제과, 바른초밥, 39콩나물국밥, 깐튀남 등 광주형 프랜차이즈 브랜드의 가맹점을 운영하고 있는 가맹점주 25명이 참여했다.

올해 처음으로 개설된 이번 교육과정은 광주형 프랜차이즈 본사의 최고경영자와 임직원의 역량을 강화하는 최고경영자 과정과 슈퍼바이저 양성과정에 이어 광주형 프랜차이즈 산업의 주춧돌인 가맹점주를 대상으로 경영역량을 강화하기 위한 것으로, 광주형 프랜차이즈 시스템의 이해, 가맹본부 가맹점 상생전략, 서비스 마케팅 기법, 배달앱의 효율적 관리 및 성공사례, 가맹점 경쟁력 향상을 위한 서비스 기법에 대한 교육을 통해 가맹점주의 경쟁력 강화를 목표로 진행됐다.

송지현 조선이공대 프랜차이즈창업경영과 학과장은 "올해 처음 개설된 가맹점 경영자 역량강화 교육은 광주형 프랜차이즈 산업의 발전을 위한 핵심 구성원인 가맹점주들의 역량강화를 위해 개설됐다"며, "코로나19라는 어려운 시기를 극복할 수 있는 동기부여가 되길 바란다"고 전했다.

