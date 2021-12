[프로필] 김수목 삼성전자 세트부문 법무실장 사장

삼성전자는 7일 2022년 정기 사장단 인사를 통해 김수목 법무실 송무팀장 부사장을 세트(SET)부문 법무실장 사장으로 승진시켰다고 밝혔다.

김수목 삼성전자 세트부문 법무실장 사장은 삼성전자 법무실, 준법경영실 등을 거치며 각종 법무 이슈 대응하고 차별화된 법률지원을 이끌왔다는 평가를 받는다. 이번 사장 승진으로 법무 전문성과 노하우를 바탕으로 한 준법경영을 한층 강화해 나갈 것으로 전망된다.

△ 1964년생 △ 서울대 법학과

△ 주요 경력

- 2020. 9 ~ 현재 삼성전자 법무실 송무팀장

- 2014. 5 ~ 2017. 3 미래전략실 법무팀 담당임원

- 2010.12 ~ 2014. 4 미래전략실 준법경영실 담당임원

- 2008. 7 ~ 2010.12 삼성법무실 담당임원

- 2006. 3 ~ 2008. 6 미래전략실 법무 담당임원

- 2004. 7 ~ 2006. 3 구조조정본부 법무실 담당임원

- 2002. 9 ~ 2004. 7 김&장 법률사무소 변호사

- 2001. 8 ~ 2002. 8 광주지방검찰청 부부장검사

- 2000. 3 ~ 2001. 8 대검찰청 검찰연구관

- 2099. 8 ~ 2000. 2 수원지방검찰청 검사

- 1996. 8 ~ 1999. 8 서울지방검찰청 북부지청 검사

- 1993. 7 ~ 1996. 7 부산지방검찰청 검사

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr