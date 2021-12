[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 이번 달을 '특별방역점검기간'으로 지정한 데 이어, '코로나19 현장점검 지원반'을 구성해 방역 현장 점검에 나서기로 했다.

6일 국무조정실에 따르면 지원반은 국장급 지원관 1명과 과장급 팀장 7명을 포함해 총 25명으로 구성됐다. 2개 지원반으로 나눠 지원 1반은 ▲병상확보 ▲예방접종 ▲재택치료 ▲역학조사 등 4대 분야 추진 상황을 살피고, 지원 2반은 각 부처·지자체와 합동으로 취약분야·시설 점검에 나선다.

구윤철 국조실장은 "지금의 위기는 전 부처가 방역당국이라는 비상한 각오로 모든 역량을 방역에 쏟아부어야 할 때"라며 "코로나19 현장점검 지원반이 직접 현장을 찾아 사소한 부분 하나하나까지 세심하게 살피고 해결책을 신속히 마련하는데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

