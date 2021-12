한국계 전 프랑스 장관, 서울 출장 때 직원 성추행 혐의로 또 조사

프랑스 검찰, 장뱅상 플라세 전 국가개혁 장관 예비조사 착수



프랑수아 올랑드 프랑스 정부에서 국가개혁 담당 장관을 지낸 장뱅상 플라세(53) 전 장관이 직원을 성추행한 혐의로 검찰 수사를 받고 있다고 탐사보도매체 메디아파르, AFP 통신 등이 2일(현지시간) 보도했다.

플라세 전 장관과 함께 일했던 여성 직원(35)은 2012~2016년 플라세 전 장관에게 "성추행"을 당했다고 고소장을 제출했고, 검찰은 지난달 23일 예비 조사에 착수했다.

피해 직원은 플라세 전 장관이 2015년 8월 프랑스 릴에서 열린 모임과 2016년 5월 한국 서울로 출장을 갔을 때 차 안에서 엉덩이와 가슴 등 신체 부위를 "고의로" 만졌다고 주장했다.

플라세 전 장관은 "수사기관의 모든 질문에 답하겠지만 지금 단계에서는 어떠한 이야기도 하고 싶지 않다"는 입장을 밝혔다.

앞서 플라세 전 장관은 지난 3월 관저 입구에서 근무하는 경찰관을 추행한 혐의로 5000유로(약 667만원)의 벌금형을 선고받았다.

그는 2016년 10월 경찰관에게 입맞춤을 시도하고 "나와 함께 가면 좋은 것을 볼 수 있다"며 집에서 함께 술을 마시자고 제안한 것으로 조사됐다.

2018년 9월에는 술집에서 20대 여성에게 욕을 하고 경찰관을 모욕한 혐의 등으로 기소돼 금고 3개월형의 집행유예, 벌금 1천유로(약 133만원)를 선고받았다.

플라세 전 장관은 1968년 한국에서 태어나 7살 때 프랑스로 입양됐다. 2011년 유럽환경녹색당(EELV) 소속 상원 의원으로 선출된 그는 2016년 2월∼2017년 5월 국가개혁 담당 장관으로 일하며 프랑스 경제의 디지털 전환과 규제개혁을 이끌었다.

