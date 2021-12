공영홈쇼핑, 소비자중심경영(CCM) 재인증 획득

소비자 위한 핵심가치, '공정과 신뢰' 실천

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑(대표 조성호)은 3일 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 심사·운영하는 '소비자중심경영(CCM)' 재인증 획득에 성공했다고 밝혔다.

'소비자중심경영(CCM)'은 소비자 중심 기업 활동의 구성과 지속적 개선, 실행에 대해 평가하는 제도로서 유효기간은 2년이다. 공영홈쇼핑은 지난 2019년 12월 인증을 획득하고 이번에 재인증을 받게 됐다.

공영홈쇼핑은 이번 CCM 재인증 심사에서 ▲열린 감사실 제도, 부정청탁금품수수 신고제도 등 공공기관의 특성을 강화하는 윤리경영 실천 ▲ 코로나19 대응한 노마진 마스크 판매, 화훼농가돕기 캠페인 등 사회공헌활동 전개 등이 우수한 평가를 받았다. 이번 재인증은 공영홈쇼핑의 핵심 가치인 '공정과 신뢰'를 중심으로 소비자를 위한 윤리경영활동을 지속해 온 결과로 평가된다.

조성호 대표는 "공적 판로를 수행하는 중소벤처기업부 산하 공공기관 홈쇼핑으로서 기업윤리경영 강화와 사회적 책임 활동은 공영홈쇼핑의 책무"라며 "앞으로 CCM에 대한 인식제고를 위해 보다 적극적인 회의체 운영, 교육프로그램 개발 및 실행 등에 최선을 다 하겠다"고 말했다.

