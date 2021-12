[아시아경제 유현석 기자] 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 33,800 전일대비 900 등락률 +2.74% 거래량 55,905 전일가 32,900 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 코오롱생명과학, "코오롱바이오텍 지분 100% 취득"[클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!! close 은 운영(100억원)과 채무상환(150억원)을 위해 250억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2일 공시했다. 표면과 만기이자율은 각각 0.0%와 4.0%다.

사채 만기일은 2051년 12월10일이다. 전환가액은 3만2611원이며 전환청구 기간은 내년 12월10일부터 2051년 11월10일까지다. 발행 대상자는 한투에스지제이호 유한회사다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr