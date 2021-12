순천시 ‘제3회 여성일자리 박람회’ 온라인 개최

6일부터 19일까지 2주간, 30여개 기업 채용상담 진행

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 오는 6일부터 19일까지 2주간 여성의 취업지원을 위해 ‘제3회 여성일자리 박람회’를 온라인으로 개최한다고 2일 밝혔다.

지난 5월과 10월에 이어 세 번째로 개최되는 이번 박람회는 순천시와 여성인력개발센터가 공동 개최하며, 복지센터, 병원, 연구원 등 30여개 기업이 참여해 채용 상담을 진행할 예정이다.

일자리 박람회 전용사이트를 통해 구인희망 기업은 구인정보를 등록할 수 있으며, 구직희망 여성은 채용정보를 확인하고 희망기업에 입사지원하면 된다.

또한, 순천여성인력개발센터는 구직희망 여성을 위한 자기소개서 클리닉 서비스 및 면접 컨설팅 등 다양한 취업지원 서비스를 제공하고 있으며, 희망자에 한해 현장에서 사전 접수 후 온라인 지원도 대행한다.

여성가족과 관계자는 “이번 온라인 일자리 박람회를 통해 취업을 희망하는 여성이 경제활동에 참여할 수 있는 기회를 제공하고 고용시장 활성화에 노력하겠다”고 전했다.

기타 자세한 사항은 순천여성인력개발센터로 문의하면 된다.

