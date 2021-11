[단독]오세훈, 서울교통공사 이어 서울물재생시설공단 '철퇴'...간부 등 6명 해임

서울시 대대적인 감사 펼쳐 공단 본부장 등 6명 해임...당사자들 중 이의 제기

단독[아시아경제 박종일 기자] 오세훈 서울시장이 4·7보궐선거를 통해 당선돼 취임 이후 서울교통공사의 지하철 집진시설관련 문제를 집중 감사해 관련 임원을 수사기관에 수사 의뢰한 이후 서울물재생시설공단에 대해서도 철퇴를 내려 눈길을 모은다.

이는 오 시장이 더 이상 서울시 산하기관 부패를 용납하지 않겠다는 강한 의지 표명으로 보인다.

탄천 하수처리시설과 서남센터를 운영하는 서울물재생시설공단은 최근 서울시로부터 6명이 해임과 함께 수사의뢰를 당하는 등 강력한 징계 조치를 당하며 서울시 산하 공단으로 올해 출범한 이래 최악의 위기를 맞았다.

서울시는 지난 몇 달 동안 공단에 대해 대대적인 감사를 단행, 간부들과 업체의 유착 관계를 확인해 이같은 조치를 취했다.

이로써 공단은 기술직 간부들이 직위해제를 당함에 따라 조직 운영에도 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

특히 공단은 서울시 특정직군 출신 간부들이 근무, 관련 업계와 밀접한 관계 등이 문제됐던 것으로 전해졌다.

이와 함께 공단은 지난달 노조로부터 42억원의 급격한 임금 인상을 해줄 것을 요구하며 파업을 단행하는 등 어려움을 겪고 있다.

공단 관계자는 “공단은 서울시 업무를 대행하는 공기업으로 서울시 승인이 나야 직원들 임금도 올려줄 수 있다”며 난색을 표명했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr