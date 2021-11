장휘국 교육감 "전두환 죽음에 대한 국가적 예우 반대"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 장휘국 광주시교육감은 23일 "전두환 전 대통령의 죽음에 대한 그 어떠한 국가적 예우도 단호히 반대한다"고 밝혔다.

이날 장 교육감은 성명을 통해 "부당하게 얻은 권력을 이용해 광주 시민들을 학살했던 전두환 씨가 11월23일 세상을 떠났다"며 "무수히 많은 기회가 주어 졌지만 역사 앞에 아무런 반성도 사과도 하지 않은 전두환 씨의 죽음에 대한 그 어떠한 국가적 예우도 단호히 반대한다"고 말했다.

이어 "전두환 씨는 죽음 직전까지 5·18민주화운동과 자신은 무관하다며 손바닥으로 하늘을 가렸고, 죽음으로 마지막 법의 심판마저 피해 갔다"며 "학살에 대한 책임 없이 구차한 자기변명으로 일관했던 그의 행동은 죽어서도 반드시 역사의 심판대에 오를 것이다"고 강조했다.

장 교육감은 끝으로 "광주는 80년 오월에 대한 진실을 찾기 위해 쉬지 않고 걸을 것이며, 광주 학살의 책임자들에게 단호한 평가와 처벌로 책임을 묻겠다"며 "광주시교육청은 우리 학생들이 많은 사람들의 희생과 헌신으로 이룩한 5·18과 민주주의 역사에 대해 자부심을 가지고, 그 정신과 가치를 계승할 수 있도록 가르치겠다"고 밝혔다.

