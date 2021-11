뜻 함께 해 즐겁다! … 동의대, 제5회 동의동락(同意同樂) 프로젝트 진행

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대는 지난 20일 오전 10시부터 개금종합사회복지관에서 전공연계 봉사 활동 ‘2021 동의동락 프로젝트’를 진행했다.

‘뜻을 같이하면, 함께 즐겁다!(同意同樂)’를 주제로 다섯 번째 개최된 이번 행사는 동의대학교 LINC+사업단이 주최하고 동의대학교 지역콜라보센터과 개금종합사회복지관, 부산진소방서, 세흥병원이 주관했다.

동의대 전공봉사 동아리 11팀의 지도교수와 학생이 참여했으며 전공연계 봉사활동으로 한의학과, 임상병리학과, 치위생학과, 방사선학과, 레저스포츠학전공, 컴퓨터소프트웨어공학전공, 디지털콘텐츠학전공, 인간·시스템디자인공학전공, 사회복지학전공, 소방방재행정학과, 외식산업경영학과 학생이 참여했다.

참가자는 마을 주민을 대상으로 침, 뜸 등 한방 의료봉사, 혈압·혈당 등 건강관리 교육, 구강건강 관리 교육, 골밀도 측정과 갑상선 초음파 교육, 사진 촬영, 스마트폰 교육, 소방안전 교육 등 활동을 진행했다.

개금종합사회복지관은 사회복지 관련 안내와 홍보 활동을 진행했으며 세흥병원 등 유관기관에서 의료봉사 활동에 참여했다.

행사에서 동의대는 지역사회의 생활안전과 복지향상에 기여한 세흥병원 김도형 병원장과 부산진소방서 전승훈 주임에게 동의대 총장 표창을 수여했다.

동의대는 지역주민 건강증진과 생활안전, 디지털 교육을 위해 지역사회 유관기관과 협업한 ‘2014년도 동의청년, 마을하자’를 시작으로 ▲2018년 건강백세, 어울림한마당 ▲2019년 동의동락 프로젝트 ▲2020년 마음방역 프로젝트를 기획하고 운영했다.

동의대 지역콜라보센터가 지난 13일에 부산 동구 좌천초등학교와 좌천생활문화센터에서 진행한 ‘건강백세, 어울림 한마당’ 행사에는 지역주민 400여명이 참여했다.

