제주 드림타워 복합리조트, 신입 및 경력사원 200명 공개 채용

29일 두 번째 타워 오픈 등 방문 수요 급증 대비

호텔, 카지노, 통합지원 등 13개 부문 인력 채용

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트의 전 객실 완전 가동에 대비해 신입 및 경력사원 200명에 대한 공개 채용에 나섰다고 23일 밝혔다.

모집 분야로는 호텔(객실, 식음료, 조리), 카지노(테이블게임, 카지노마케팅, 보안), 통합지원(IT, 크리에이티브, 재경, 세일즈, 보안, 인사, 시설) 등 13개 부문이다.

김진희 롯데관광개발 인사총괄 상무는 "오는 29일 두 번째 타워 오픈 및 단계적 일상회복(위드 코로나) 분위기, 트래블 버블(여행안전권역) 시행에 따른 해외 관광객 유입 등 방문 수요가 크게 늘어날 것에 대비해 각 분야 인재들이 필요하다"며 "제주 드림타워와 함께 글로벌 인재로 성장할 제주의 젊은 인재들이 많이 지원해주기를 기대한다"고 말했다.

지난해 12월 개장한 제주 드림타워 복합리조트는 오는 29일 두번째 타워 (타워1)를 오픈, 850객실을 추가로 열면서 단일 호텔로는 국내 최대 규모인 1600객실 완전 가동에 들어갈 예정이다.

이를 위해 제주 드림타워 복합리조트는 최근 38층 포차에서도 프리미엄 조식 서비스를 시작, 조식이 가능한 식당을 5곳으로 늘렸다. 14개 레스토랑 메뉴도 업그레이드 하는 등 채비를 하고 있다.

지원서 접수는 제주 드림타워 복합리조트 공식 홈페이지와 사람인 등 주요 채용 사이트에서 동시 진행 중이다. 서류 전형 및 1, 2차 면접으로 진행되며 직무에 따라 관련 전공자, 자격증 소지자, 동종업계 유경험자, 외국어 가능자 등을 우대할 방침이다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

