전주시의회 강동화 의장, 소상공인연합회 감사패 받아

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시의회 강동화 의장(진북, 인후1·2동, 금암 1·2동)이 이달 19일에 열린 ‘2021년 전주시 소상공인의 날 기념식’에서 소상공인연합회 전주시회(회장 임규철)로부터 소상공인 경제 활성화에 기여한 공로로 감사패를 받았다.

소상공인연합회는 강 의장이 지역 내 소상공인들과 소통하면서 애로사항을 해결하고 권익 보호에 앞장서고 있으며, 골목상권과 전통시장의 활성화, 소상공인 임대료 감면대책 촉구 결의안을 채택하는 등 소상공인 발전에 기여한 그동안 공로를 인정받아 이번 감사패를 수여하게 됐다고 밝혔다.

강 의장은 “코로나19 등 어려운 경제적 여건 속에서도 소상공인들 여러분들이 인내와 끈기를 보여줘 지역경제의 큰 버팀목이 되었다”며 “앞으로도 코로나19 경제 위기 극복과 함께 소상공인들이 체감할 수 있는 실질적이고 현실적인 정책과 지원 방안 마련에 만전을 기하겠다”고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr