文대통령 "韓-코스타리카, '행동지향적 포괄적 동반자 관계' 격상"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 23일 오전 청와대에서 카를로스 알바라도 코스타리카 대통령과 정상회담을 갖고 양국 관계를 '행동지향적 포괄적 동반자 관계'로 격상한다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 "내년은 양국 수교 60주년의 각별한 해"라며 "친환경, 디지털, 과학기술, 인프라를 비롯한 다양한 분야에서 실질적이고 구체적인 성과를 기대한다. 상생 협력의 새로운 60년을 함께 만들어 가자"고 밝혔다.

문 대통령은 "양국은 민주주의와 인권, 평화와 같은 공동의 가치를 기반으로 다양한 분야에서 협력해 왔다"며 "코스타리카는 한국의 전자조달시스템을 세계 최초로 도입했고, 한국은 한-중미 자유무역협정(FTA)을 기반으로 커피를 비롯한 농산물 교역을 확대하고 있다"고 말했다.

또 양국이 방역 물자를 지원하고 방역 경험을 공유하며 코로나 위기에도 함께 대응해 왔다는 점을 강조했다.

문 대통령은 지난 1월 첫 정상통화 이후 5월 P4G와 한-SICA 정상회의, 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 연이어 만난 점을 언급하며 "드디어 오늘 서울에서 국빈으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

알바라도 대통령은 "저의 방한이 제가 취임한 이후 아시아에 처음으로 방문하는 국가라는 점을 강조드리고 싶다"며 "그것(첫 방한)이 한국이어서 매우 기쁘고 영광스럽게 생각한다"고 답했다.

알바라도 대통령은 "양국은 평화, 민주주의, 인권, 환경 지속성, 그리고 비핵화라는 공동의 원칙을 견지하고 있다"며 "코스타리카는 한국과 과학기술 혁신, 관광, 우주항공산업, 영화, 수소전지, 그리고 전기차와 같이 한국이 선도적인 위치를 점하고 있는 분야에서 협력을 심화하고자 한다"고 강조했다.

그는 "한국이 다양한 분야에서 코스타리카에 제공해 주신 협력에 대해 감사의 말씀을 드린다"며 코로나19 대응을 위한 한국의 지원에 사의를 표했다.

알바라도 대통령은 이날 양국 관계를 '행동지향적 포괄적 동반자 관계'로 격상한다는 점을 언급하며 "한국이 코스타리카를 전략적인 파트너로 인식해 주기를 희망한다. 양자 관계 뿐만 아니라 중미, 카리브해 지역에서 지역적인 파트너로서도 코스타리카를 고려해 주시기를 바란다"고 밝혔다.

