[전두환 사망]심상정 "성찰 없는 죽음, 그조차 유죄"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선후보가 23일 전두환 전 대통령 사망 소식에 "끝내 진실을 밝히지 않고, 광주 학살에 대한 사과도 없이 떠났다"면서 "성찰 없는 죽음은 그조차 유죄"라고 말했다.

심 후보는 이날 페이스북을 통해 "역사의 깊은 상처는 오로지 광주시민들과 국민의 몫이 되었다"면서 이같이 말했다.

그는 "전두환 씨는 떠났지만, 전두환의 시대가 정말 끝났는지? 이 무거운 질문은 여전히 남아있다"고 평가했다.

이어 "오월의 빛을 되찾는 일은 중단 없이 지속되어야 한다"며 "그늘에 가리워진 진실들을 발굴하고, 책임자들에게 단호한 책임을 물어야 한다"고 강조했다.

국가장에 대해선 단호한 반대의 뜻을 나타냈다. 심 후보는 "역사를 인식한다면 국가장 얘기는 감히 입에 올리지 않기를 바란다"면서 "무엇보다, 이 시간 원통해하고 계실 5·18 유족 여러분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

