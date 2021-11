박신혜-최태준, 깜짝 결혼 발표 "소중한 생명 찾아와"

지난 2017년부터 4년간 만남 이어와...내년 1월22일 결혼

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 박신혜(31)와 최태준(30)이 깜짝 결혼 발표를 했다. 박신혜는 현재 임신 중인 것으로 확인됐다.

박신혜 소속사 솔트 엔터테인먼트는 23일 공식입장을 통해 "박신혜 배우와 최태준 배우, 두 사람이 행복한 백년가약을 맺는다. 지난 2017년부터 서로에게 힘이 되어 주는 사이로 만남을 이어 오던 두 사람이 2022년 1월 22일 서울 모처에서 부부의 연을 맺게 됐다"며 결혼 소식을 알렸다.

이어 "서로 평생의 동반자가 되기를 약속하고, 결혼을 준비하는 과정 가운데 소중한 생명이 찾아왔다. 아직은 안정이 필요한 초기인 만큼 이에 대해 구체적으로 말씀드리기 조심스러운 상황인 점 양해 부탁드린다"고 전했다.

또 소속사 측은 "결혼에 관한 구체적인 사항은 양가 가족들을 배려하여 비공개로 진행되는 점 너그러운 마음으로 양해 부탁드린다"며 "두 사람을 사랑해 주시고 응원해 주시는 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다. 앞으로도 박신혜 배우는 여러분께 좋은 모습 보여 드릴 수 있도록 노력하겠다. 많은 축하와 축복 부탁드린다"고 알렸다.

같은 날 박신혜는 공식 팬카페에 결혼과 임신 소식을 전했다. 박신혜는 "이 소식을 전하는 게 너무 떨리고 한편으로는 갑작스러운 소식에 많이 놀라실 것 같아 걱정된다"며 "아직 너무 초반이라 말씀드리기 조심스럽지만, 결혼을 준비하는 과정에서 소중한 생명이 찾아왔다. 어느 누구보다도 여러분께 알려 드리고 싶었다. 가정을 이루고 나서도 여러분께 좋은 모습 보여 드리겠다"고 전했다.

최태준 역시 팬카페를 통해 결혼과 임신 소식을 알린 후 "저에게는 오랜 시간 여러 가지 감정을 공유하며 뜻깊은 만남을 이어온 소중한 인연이 있다. 기쁠 때는 화창하게 웃는 법을, 슬플 때는 소리 내 우는 법을 말없이 일깨워준 은인 같은 사람"이라며 박신혜에 대한 애정을 드러냈다. 이어 "이제는 한 가정의 일원으로서 책임감 있는 모습을, 그리고 배우 최태준으로서 여러분의 기대에 부응할 수 있는 연기로 인사드리겠다"고 덧붙였다.

한편 박신혜와 최태준은 지난 2018년 3월부터 공개 열애를 이어왔다. 박신혜는 최근 넷플릭스 '콜'에서 활약했다. 최태준은 지난 5월에 사회복무요원에서 소집해제됐다.

