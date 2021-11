예술의전당서 ‘케이(K)-뮤지컬 국제 마켓’ 개최

문화체육관광부(장관 황희)는 (재)예술경영지원센터(대표 문영호, 이하 예경), 예술의전당(사장 유인택, 이하 예당)과 함께 11월24일부터 26일까지 예술의전당에서 ‘케이(K)-뮤지컬 국제 마켓’을 개최한다.

이번 행사에서는 투자설명회 ‘뮤지컬 드리밈’과 시연회 ‘뮤지컬 선보임’을 진행한다. ‘뮤지컬 드리밈’에서는 상반기 공모를 통해 선정한 총 22개의 작품(미완성 작품 포함)에 대한 투자를 제안한다. ‘뮤지컬 선보임’에서는 총 6개 작품을 낭독하거나 주요 장면을 시연한다.

또한 ▲일대일 사업 상담과 투자 상담회 등 각종 교류 행사를 비롯해 ▲학술대회(콘퍼런스)와 원탁회의(라운드테이블) ▲차세대 뮤지컬 감독 발굴·육성을 위한 해외 전문가 강연 등 다채로운 행사를 마련해 우리나라 뮤지컬의 국내외 투자 유치와 해외 진출 활성화 방안을 논의한다.

특히, 코디 라슨(Cody Lassen), 잭 엠. 달글리시(Jack M. Dalgleish), 제인 베르제르(Jane Bergere), 크리스 그레이디(Chris Grady) 등 현재 영미권에서 왕성하게 활동하고 있는 주요 뮤지컬 제작자들을 초청해 해외 진출을 희망하는 국내 제작사의 이해도를 높이고 해외 연계망을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.

