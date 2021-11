[사고]아시아경제 '금융IT포럼'에 초대합니다

[아시아경제 이광호 기자]디지털 전환시대를 맞아 새로운 금융보안 규제와 더불어 현실과 가상세계를 아우르는 메타버스가 시장의 화두입니다. 가상현실(VR), 증강 현실(AR), 혼합현실(MR) 등 메타버스와 연계된 서비스를 제공하는 금융회사는 증가하고 있습니다. 점포 방문 없이도 금융서비스를 이용할 수 있게 되면서 금융사들의 메타버스 플랫폼 구축도 가속화되는 추세입니다.

아시아경제는 ‘제12회 아시아경제 금융IT포럼’을 24일 롯데호텔서울에서 웨비나로 개최합니다. 이번 포럼의 주제는 ‘미래 디지털 금융 산업과 메타버스’입니다.

이번 포럼에서는 금융권은 물론 학계, 법조계, 보안업계 전문가들이 연사로 나서 디지털 금융의 현주소를 점검하고 금융선진국으로 나아가야할 방향을 모색하고 조명합니다. 독자 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

▲일시 및 장소: 2021년 11월24일(수)09:00~13:00, 롯데호텔서울 에메랄드룸(2F)

▲주최: 아시아경제, 금융보안포럼

▲후원: 금융위원회, 금융감독원, 금융보안원

▲문의: 금융IT포럼 사무국 070-4349-4252

