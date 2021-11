[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기는 제주산 원재료를 활용한 제주 흑돼지카레와 한라봉마말레이드 등 ‘제주담음’ 브랜드 신제품 2종을 출시했다고 23일 밝혔다. 제주 고유의 특색을 전하는 ‘제주담음’은 현지 농가로부터 공급받은 원료를 제품화해 소비자들에게 특별한 미식 경험을 선사하고, 농산물 소비 촉진을 돕는다는 취지에서 탄생했다.

‘제주 흑돼지카레’는 제주산 흑돼지와 감자, 당근을 큼직하게 썰어 넣어 식감을 살렸으며, 제주산 온주감귤과 감귤 농축액을 첨가했다. 깊은 풍미를 위해 볶은 양파와 버터루도 더했다. 해당 제품은 기존 카레 대비 25% 증량한 파우치 형태로 출시됐다.

‘제주 한라봉마말레이드’는 제철에 수확한 제주산 감귤과 한라봉, 하귤만을 사용한 잼이다. 출시를 기념해 신제품 2종과 레시피 카드, 특별 제작 패키지, 쇼핑백 등으로 구성된 기프트박스도 한정 수량으로 판매한다.

