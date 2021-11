기관 매도세에 부진한 코스피…장 초반 3002선까지 밀려

코스닥도 장 초반 1%대 낙폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 국내 증시가 기관 매도세에 부진하다. 코스피는 장 초반 3002선까지 밀렸다.

23일 코스피는 전일 대비 0.00%(0.09포인트) 하락한 3013.16으로 장을 출발했다. 이날 오전 9시25분 기준 3002.63까지 떨어지기도 했다.

기관의 매도세가 거세다. 기관은 1972억원을 순매도했다. 개인과 외국인은 각각 592억원, 1332억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 종이목재의 상승폭은 3.34%로 가장 컸다. 이어 비금속광물(1.80%), 철강금속(1.60%), 은행(1.09%), 보험(0.62%), 전기가스업(0.49%) 등 순이었다. 의약품(-1.57%), 운수장비(-1.03%), 서비스업(-0.81%), 증권(-0.68%), 의료정밀(-0.43%) 등 순으로는 하락했다.

카카오뱅크를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 401,000 전일대비 9,000 등락률 -2.20% 거래량 295,347 전일가 410,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close 의 하락폭은 1.95%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 21,000 등락률 -2.75% 거래량 81,503 전일가 765,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감[아시아초대석] "탄소중립 대세·개도국 전기차 수요 증가…배터리 재사용 시도 커진다"[아시아 초대석] 정순남 한국전지산업협회 상근부회장 "中 의존 90%인 배터리 소재, 공급망 재편되면 문제" close (-1.70%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 853,000 전일대비 23,000 등락률 -2.63% 거래량 25,231 전일가 876,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞삼성바이오 "계약하면 증액"…일라이일리, 위탁생산 물량 늘렸다 close (-1.60%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 2,000 등락률 -1.56% 거래량 494,461 전일가 128,500 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close (-1.56%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 2,500 등락률 -1.14% 거래량 455,996 전일가 218,500 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감정의선 회장 "배터리 직접생산 안해, 전기차 美생산 계획중"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close (-1.37%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,400 등락률 -1.63% 거래량 795,483 전일가 85,700 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 기아, 자사주 44만2442주 처분반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close (-1.17%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 9,000 등락률 -1.21% 거래량 59,208 전일가 746,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감[아시아초대석] "탄소중립 대세·개도국 전기차 수요 증가…배터리 재사용 시도 커진다"[아시아 초대석] 정순남 한국전지산업협회 상근부회장 "中 의존 90%인 배터리 소재, 공급망 재편되면 문제" close (-0.67%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 2,492,513 전일가 119,500 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close (-0.42%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,932,501 전일가 74,900 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파 close (-0.13%) 순이었다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 500 등락률 +0.78% 거래량 568,833 전일가 64,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞약속의 11월, 외국인 돌아올까외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고 close 는 1.41% 올랐다.

코스닥은 전일 대비 0.77%(7.98포인트) 하락한 1024.33으로 거래를 열었다. 이날 오전 9시3분 기준 1020.50까지 떨어지기도 했다.

역시 기관의 매도세가 비교적 거세다. 기관은 601억원을 순매도했다. 개인과 외국인은 각각 637억원, 외국인은 53억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 유통의 하락폭은 2.40%로 가장 컸다. 이어 반도체(-1.73%), 통신장비(-1.24%), IT H/W(-1.03%), 제약(-1.03%) 등 순이었다. 건설(1.38%), 운송(1.27%), 섬유의류(0.79%), 금속(0.52%), 통신서비스(0.24%) 등 순으로는 올랐다.

약세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,200 전일대비 8,600 등락률 -6.68% 거래량 229,272 전일가 128,800 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수 close 의 낙폭은 5.12%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,800 전일대비 5,800 등락률 -6.47% 거래량 790,735 전일가 89,600 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close (-4.69%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 207,800 전일대비 29,000 등락률 -12.25% 거래량 1,535,193 전일가 236,800 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close (-2.32%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 383,200 전일대비 9,800 등락률 -2.49% 거래량 10,044 전일가 393,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (-2.24%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,700 전일대비 3,700 등락률 -2.17% 거래량 100,362 전일가 170,400 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close (-1.88%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,400 전일대비 600 등락률 -1.50% 거래량 253,894 전일가 40,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환 close (-1.00%) 등 순으로 떨어졌다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 3,000 등락률 -2.29% 거래량 409,762 전일가 131,200 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파 close (1.68%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,800 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 1,510,750 전일가 97,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"카카오게임즈, 다양한 신작 출시로 외형성장 기대"반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파 close (1.44%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 541,600 전일대비 2,600 등락률 +0.48% 거래량 65,661 전일가 539,000 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지 close (0.91%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 231,400 전일대비 900 등락률 -0.39% 거래량 268,002 전일가 232,300 2021.11.23 10:36 장중(20분지연) 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파 close (0.26%) 순으로는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr