[아시아경제 임혜선 기자] LG생활건강은 메이크업 브랜드 ‘글린트 바이 비디보브(이하 글린트)’와 하얏트 계열의 호텔 ‘안다즈 서울 강남’의 협업을 진행한다고 23일 밝혔다.

LG생활건강이 지난해 새롭게 론칭한 메이크업 전문 브랜드 글린트는 모든 제품에 글리터펄, 홀로그램펄, 쉬머펄 등 다양한 펄 소재를 활용했다. 브랜드 스토리와 감성을 그대로 담은 트리, ‘글린티스트 크리스탈 트리’를 안다즈 서울 강남 로비에 23일 공개했다.

또한 오는 29일부터는 안다즈 서울 강남 ‘레이디스 나이트 시즌 2 위드 글린트’ 패키지 예약도 진행된다. 이 패키지에는 숙박, 식음료 등 다양한 혜택과 함께 ‘글린트 기프트 세트’가 제공된다. 이 세트에는 듀이문 하이라이터, 스틱 하이라이터, 스킨 글라스 쿠션, 톤업크림 등 총 4가지로 구성됐다. 신제품도 포함됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr