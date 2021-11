신한카드, 투썸플레이스 PLCC 출시…"매장 이용액 30% 할인"

렌티큘러 등 신기술 접목한 플레이트, OTT 할인혜택도

신한카드는 프리미엄 디저트 카페인 투썸플레이스와 함께 '투썸플레이스 신한카드'를 출시한다고 23일 밝혔다. 카드 출시를 기념해 진행한 제휴 조인식에 참석한 이상무 투썸플레이스 영업마케팅 부문장(왼쪽), 이석창 신한카드 페이플랫폼 그룹장 (오른쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다.

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 프리미엄 디저트 카페인 투썸플레이스와 함께 '투썸플레이스 신한카드'(신용, 체크)를 출시한다고 23일 밝혔다.

이 카드는 투썸플레이스 매장에서 결제할 때와 투썸하트 애플리케이션(앱)에서 투썸 오더홀케이크를 예약할 때 최대 30%를 할인해 준다.(체크카드는 20% 캐시백) 투썸플레이스 매장과 투썸하트 앱에서 기프트카드를 구매해도 5%까지 할인해 준다.(체크카드는 3% 캐시백) 할인 혜택은 전월 이용 금액에 따라 최대 3만원까지 할인 받을 수 있다.

또 투썸플레이스 커피음료 무료 사이즈업 쿠폰을 매월 신용 2매, 체크 1매 제공하고 신용·체크 구분 없이 카드 발급 후 최초 1회에 한해서 투썸 하트를 5개 적립해 준다. 이외에도 투썸플레이스에서 연간 이용한 금액에 따라 최대 4만원 모바일쿠폰도 제공한다.

커피와 디저트를 애용하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 출시하는 만큼 OTT 배달앱, 교통 등의 생활 서비스 혜택도 눈여겨 볼 만 하다. 유튜브프리미엄과 넷플릭스에서 월 5000원 이상 정기결제를 신청하면 매월 1000원을 할인해 준다.(신용, 체크)

신용카드는 배달의 민족·요기요·쿠팡이츠에서 1회 2만원 이상 결제하면 2000원을 할인해 주고, 버스와 지하철 이용금액에 대해서도 5%를 할인해 준다. 생활 서비스는 전월 이용 금액에 따라 월 최대 1만4000원까지 할인 받을 수 있다.

카드 플레이트 디자인은 신용 5종, 체크 2종을 선보였다. 스트로베리 초코 생크림 케이크와 아이스 아메리카노를 담은 카드는 보는 각도에 따라 이미지가 다르게 보이는 '렌티큘러' 기술을 접목해 새로움을 더했다. 또 '두 썸 굿(Do Some Good, 투썸플레이스의 사회적 가치 실현 프로젝트 슬로건)'카드는 멋진 세상을 향한 올바른 실천(Do the Right Thing for Wonderful World)이라는 신한금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 사상을 반영해 나무 재질을 사용한 친환경 소재를 접목해 양사의 ESG에 대한 가치관을 표현했다.

신한카드는 투썸플레이스 신한카드 출시를 기념해 전국 투썸플레이스 매장 및 투썸하트 앱에서 3만원 이상 결제하면 투썸플레이스 모바일 쿠폰 3만원권을 증정하는 이벤트를 11월 24일부터 12월 31일까지 진행한다.

이 카드는 11월 24일부터 신청할 수 있고 신용카드의 연회비는 국내전용 2만2000원, 해외브랜드(마스터) 2만5000원이다.

