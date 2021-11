'관악 별빛 축제' 개최...신림역 일대 '별빛 신사리 상권' 살리기 나서

23일부터 12월14일까지 ‘별빛 신사리’ 신림교에서 봉림교 사이 6개의 별빛 테마존 마련... 당근마켓과 함께하는 쿠폰 이벤트, 버스킹 공연 등 온·오프라인 이벤트 개최

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)와 서울신용보증재단이 주관하는 ‘관악 별빛 축제’가 23일부터 12월14일까지 열린다.

구는 지난해부터 재단과 함께 신원시장, 관악종합시장 및 서원동상점가를 포함한 신림역 일대에 별빛 신사리 상권 르네상스 사업을 추진해오고 있으며, 단계적 일상회복에 발맞춰 지역상권에 더욱 활기를 불어넣기 위해 다양한 온·오프라인 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

3주간 열리는 ‘관악 별빛 축제’는 새롭게 브랜딩 된 별빛내린천의 자연경관과 강감찬 장군의 탄생설화를 녹여낸 독특한 경관 조성으로 코로나19로 지친 주민에게 치유의 공간을 제공할 계획이다.

별빛 신사리 상권 내 신림교에서 봉림교 사이 220m 구간에 축복의 별빛, 행복의 별빛, 별빛내린천의 초대, 회복의 별빛, 사랑의 별빛, 별빛 로드 등 총 6개의 테마존을 마련했다.

다양한 공연도 준비돼있다. 12월12일까지 ‘별빛 놀이터’를 진행, 지역 내 문화예술 활동가 및 단체와 협업해 공연 이벤트의 폭을 넓히고, 청년·신진 예술가에게 공연 기회를 제공한다.

매주 수요일부터 일요일까지 별빛내린천 수변무대에서 1일 4팀 40분씩 음악, 기악, 퍼포먼스 등 릴레이 거리공연이 펼쳐지게 된다.

또 캘리그라피, 에코파우치 만들기 등 참여형 이벤트와 지역 상권 소비촉진을 위한 ‘별별 소비 영수증’ 이벤트 등 다채로운 행사도 진행된다.

특히 상권에 더욱 활력을 불어넣기 위해 당근마켓과 ‘별빛 신사리 상권’에서 이용 가능한 2만원 쿠폰을 제공하는 온라인 이벤트도 함께 진행한다.

당근마켓 앱을 통해 진행하는 이번 이벤트는 지난해 9월 관악구와 당근마켓, 서울신용보증재단이 함께 체결한 지역상권 활성화 업무협약 결과다.

박준희 관악구청장은 “사회적 거리두기를 감안해 개막식 등을 과감히 생략하고 편하게 산책하듯 관람하실 수 있도록 행사를 준비했다. 장기화된 코로나19에 지친 주민들과 지역 소상공인들이 오랜만에 활짝 웃을 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr