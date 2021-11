[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 AOA 멤버 찬미가 완벽한 수영복 자태를 자랑했다.

지난 5일 찬미는 자신의 인스타그램에 "앨범 털기"라는 글과 함께 수영복을 입고 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 찬미는 다양한 장소에서 수영복을 입고 포즈를 취하며 완벽한 보디라인을 선보였다.

한편 찬미는 유튜브 채널 '찬미찬미해'를 통해 다양한 모습을 보이고 있다.

