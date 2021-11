코웨이, 3분기 매출 9340억원…전년比 16.7% 증가

[아시아경제 이준형 기자] 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 600 등락률 -0.77% 거래량 131,417 전일가 78,300 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"코웨이, 말레이 법인 정상화…저가매수 유효"[클릭 e종목] "넷마블, 강력한 한방 없지만…3Q부터 이익 정상화 시동"코웨이, 2분기 영업익 1664억...전년 동기 대비 1.6%↓ close 는 올 3분기 연결 기준 매출액이 9340억원으로 전년 동기 대비 16.7% 증가했다고 5일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 1,638억 원으로 지난해 같은 기간 보다 2.9% 감소했다.

올 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 14.5% 증가한 2조7184억원으로 집계됐다. 누적 영업이익은 5010억원으로 전년 동기 대비 5.1% 늘었다.

구체적으로 보면 국내 환경가전 사업 부문 매출액은 전년 동기 대비 9.6% 증가한 5562억원을 기록했다. 아이콘 정수기, 노블 공기청정기 등 혁신제품 판매 증가세가 반영된 결과다. 렌탈 제품 판매량은 약 33만대, 국내 총 계정수는 647만개에 이른다.

해외법인의 올 3분기 총 매출액은 3331억 원으로 전년 동기 대비 39.2% 증가했다. 주요 해외 법인인 말레이시아와 미국 법인의 매출액은 각각 2562억원, 580억원으로 전년 동기 대비 각각 43.3%, 11.9% 늘었다. 해외법인의 총 계정수는 240만개로 전년 동기 대비 32.7% 증가했다.

올 3분기 기준 코웨이의 국내외 총 계정수는 전년 동기 대비 76만개가 늘어난 887만 계정을 기록했다.

김순태 코웨이 최고재무책임자(CFO)는 "올 3분기 혁신 제품 판매 성장과 품질 개선 등에 힘입어 좋은 실적을 기록했다"면서 "4분기에도 노블 정수기 시리즈 등 혁신제품 출시를 바탕으로 안정적 경영 실적이 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr