서울대병원장 "노태우 전 대통령 사인은 숙환… 장기간 투병 및 합병증"(종합)

[아시아경제 박준이 기자] 26일 오후 숨진 고(故) 노태우 전 대통령의 사인은 장기간 투병 중 여러 질병이 복합된 숙환이라고 서울대병원이 공식 발표했다.

김연수 서울대학교병원장은 이날 서울대병원 의학연구혁신센터에서 기자회견을 열고 노 전 대통령의 사인에 대해 이같이 밝혔다.

서울대병원에 따르면 노 전 대통령은 다계통 위축증 등 장기간 투병으로 전신이 허약해진 상태에서 여러 질병이 복합적으로 발생해 숨진 것으로 추정된다.

김 병원장은 "고인은 다단계위축증으로 투병을 했고, 반복적인 폐렴과 봉와직염 등으로 수차례 서울대병원에 입원했으며, 심부정맥혈전증으로 치료를 지속해서 받아왔다"며 "최근에는 와상 상태로 자택에서 지내던 중 저산소증, 저혈압을 보여 금일 오후 1시46분에 서거했다"고 밝혔다.

최근까지 노 전 대통령을 진료했던 서울대병원 공공진료센터의 이선영 교수는 "대략 20년 정도 와상(누움) 상태에 계셨던 것으로 안다"며 "중간 중간 서울대병원 입원 치료도 하셨으나 최근 10년 정도는 재택 치료를 주로 받으신 걸로 알고 있다"고 말했다.

서울대병원에 따르면 노 전 대통령은 전날부터 저산소증, 저혈압 등의 증상을 보였고 이날 낮 12시45분쯤 구급차를 타고 서울대병원 응급실로 방문했다. 노 전 대통령은 응급실에 내원했을 당시 통증에 반응하는 정도의 상황이었으며, 이후 의료진의 치료를 받았으나 상태가 악화해 오후 1시46분 사망했다.

노 전 대통령의 경우 병사임이 명백하므로 별도의 부검은 이뤄지지 않을 것으로 보인다. 시신은 별도로 안치된 상태로 전해졌으며, 유족 측은 27일 오전 10시쯤 서울대병원 장례식장에 빈소가 마련될 때까지 따로 조문을 받지는 않을 것으로 알려졌다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr