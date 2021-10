LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 227,179 전일가 125,000 2021.10.25 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 김장철 대비 '디오스 김치톡톡' 생산라인 풀가동 월풀 '공급대란' 휘청일 때, 우직하게 달린 LG전자…글로벌 1위 눈앞3분기 어닝시즌, 기대보다 불안한 시선 close 가 직원들의 창의성 발휘에 도움이 되도록 최근 서울 서초R&D캠퍼스에 다양한 도서들이 채워진 소규모 복합문화공간 '리브르 드 서초'를 열었다고 25일 밝혔다.

기존에 이 공간은 책을 비치해뒀던 공간이었으나 뉴노멀 시대에 맞춰 독서, 소통 등 여러 목적으로 사용할 수 있는 멀티 라이브러리 존, 업무에 집중할 수 있는 포커스 존, 휴식 공간인 릴렉스 존 등으로 변화했다. 이번 공간 구성은 사원대표협의체인 '주니어보드'가 주도적으로 참여해 구성원의 의견을 모아 경영진에 제안하고 공간 설계, 디자인까지 맡았다.

앞서 LG전자는 역동적인 조직문화를 위해 서초R&D캠퍼스에 광장을 모티브로 삼은 '살롱 드 서초'를 비롯해 서울 여의도동 LG트윈타워 서관 33층에 있는 '다락', 경기 평택시 LG디지털파크에 있는 '중정' 등 다양한 개방형 소통공간을 조성해오고 있다. 직원들은 이곳에서 경영진과의 오픈 커뮤니케이션을 비롯해 문화공연, 소규모 행사 등 여러 활동을 이어가고 있다.

LG전자 CTO 박일평 사장은 "'리브르 드 서초'가 '살롱 드 서초'와 함께 구성원의 창의적인 인사이트를 이끌어내는 공간이 되기를 기대한다"면서 "지속적으로 세계적 수준의 연구환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr