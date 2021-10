[클릭 e종목]"현대건설, 국내·국외 부문 실적 모두 좋다"

유안타증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 25일 현대건설에 대해 투자의견 매수와 목표가 7만원을 유지했다. 국내 신규 수주와 주택 분양 성과, 해외 대형 현장의 매출 기여로 뚜렷한 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 예상된다는 판단에서다.

3분기 현대건설은 매출액 4조3500억원, 영업이익 2204억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 7.7%, 57.6% 늘어나 시장 예상치에 부합했다. 사우디 마르잔 증 대형 수주 현장의 매출 증가로 해외 매출 부문은 7145억원으로 1년 전보다 24.9% 성장해 지난 2019년 3분기 이후 처음으로 지난해 같은 기간보다 매출 증가세를 보였다.

김기룡 유안타증권 연구원은 “지난해 3분기 아랍에미리트(UAE) 미르파 발전, 알제리와 말레이시아 프로젝트 관련 비용(1000억원)에 따른 기저 효과로 이번 분기 영업이익 개선 폭은 더 확대됐다”며 “원·달러 상승에 따른 환 관련 평가이익 반영은 지난해 같은 기간보다 세전이익과 지배주주순이익 개선 요인으로 작용했다”고 말했다.

올해 3분기 누계 기준 신규 수주(연결 기준)는 국내 부문 초과 달성으로 연간 예상 전망치의 93%(국내 126%, 해외 51%)에 해당하는 23조6000억원을 기록했다. 4분기 사우디 자푸라(13억불), 필리필 철도(12억불), 카타르 병원(3억불)에서의 실질적인 성과는

올해 수주 초과 달성 규모를 보다 확대시킬 전망이다. 연내 계획했던 서울과 수도권 정비사업 분양 지연에도 불구하고 주택 분양 실적은 3분기 누계 2만1372세대로 분양 확대에 따른 주택·건축 실적 개선 기반을 마련해 나가고 있다. 주택 분양실적을 보면 별도 기준으로 지난해 1만9825세대, 올해 3분기 2만1372세대, 올해 예상치는 3만1938세대로 추산된다.

김 연구원은 “안정적인 본업 성장과 더불어 해상풍력, 소형모듈 원전 등 신재생·저탄소 에너지 사업의 성과 역시 점차 구체화될 전망”이라며 “이집트 EI Dabba 원전 수주 현실화는 동사의 공종 다각화에 근거한 해외 성장성 확보에 기여할 전망”이라고 말했다.

