[아시아경제 황윤주 기자] 혜인 혜인 003010 | 코스피 증권정보 현재가 5,910 전일대비 60 등락률 -1.01% 거래량 58,571 전일가 5,970 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“빨리 확인하세요” 하루하루가 급합니다정부 발표합니다!! 바이오 백신 대장 株 ‘주가급등’ 시작합니다!! close 은 지엘가산메트로주식회사와 142억원 규모의 비상발전 설비 설치 계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 매출액 대비 6.54% 규모이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr