국제치안산업박람회 20일 인천서 개막…국제CSI컨퍼런스·수출상담회 개최

[아시아경제 박혜숙 기자] 국내 유일의 치안산업 전문 전시회인 '제3회 국제치안산업박람회(Korea Police World Expo 2021)'가 20일부터 3일간 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

치안산업 관련 최신 제품과 첨단 기술을 한자리에서 만나볼 수 있는 박람회는 인천시와 경찰청이 주최하고 인천관광공사와 전시 전문기업 ㈜메쎄이상이 공동 주관한다.

현대자동차, 마스타자동차관리, SNT모티브, 한컴라이프케어, 과학치안진흥센터 등 국내를 대표하는 105개의 치안산업 관련 기업·기관이 392부스 규모로 참가한다.

박람회는 '스마트 치안·과학 치안 선도'를 주제로 ▲경찰기동장비·드론관 ▲경찰정보통신(ICT)관 ▲경찰개인장비관 ▲범죄수사·감식장비관 ▲범죄예방장비·시스템관 ▲교통장비·시스템관 ▲사회적 약자 특별관이 운영된다.

전 세계 28개국 경찰청장 총수가 참석하는 세계경찰청장회의와 세계 과학수사 전문가들이 참여하는 국제CSI컨퍼런스도 열린다.

또 해외 각국의 국장급 경찰대표단을 초청해 오프라인 수출상담회를 개최하고, 민간구매자를 대상으로 한 온라인 수출 상담을 병행해 실질적인 비즈니스 성과를 거둘 수 있도록 운영될 예정이다.

인천시 관계자는 "이번 전시회가 K-치안산업의 우수성을 알리고 국내외 치안산업 비즈니스 창출을 위한 종합 마케팅 플랫폼의 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

