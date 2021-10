[아시아경제 이지은 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 라디오 인터뷰에서 "이재명 경기지사의 대통령 당선도 정권 교체"라고 밝힌 것과 관련, 청와대가 "문재인 정부의 성과는 이어가면서 더 발전하는 정부로 만들겠다는 취지"라고 답했다.

청와대 관계자는 19일 기자들의 질의에 답해 "말의 의미를 단편적으로 보는 것보다 문재인 정부를 더 넘어서서 발전된, 우리 문재인 정부의 성과는 다 이어가면서 혹시나 부족했던 점이나 더 발전될 것이 있으면 발전하는 정부로 만들겠다라는 취지로 이야기하신 것으로 이해하고 있다"고 밝혔다.

송 대표는 전날 CBS 라디오에 출연, "이재명 후보가 당선되는 것도 새로운 정권 창출"이라며 "'정권 교체다 아니다'를 떠나 새 정권이 만들어지는 것"이라고 강조했다.

