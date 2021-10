[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 준법감시부문 임직원들이 영농철을 맞아 코로나19의 장기화로 인력 수급에 어려움을 겪고 있는 경기 남양주 조안면 송촌리 소재 대파 재배 농가를 찾아 일손돕기를 실시했다고 19일 밝혔다.

전날 준법감시부문 임직원들은 대파 출하 작업 및 잡초제거, 주변 환경 정리 등에 구슬땀을 흘렸다.

홍명종 준법감시인은 “코로나19 장기화로 인력 수급 곤란 등의 어려움을 겪고 있는 농가에 도움을 드리고자 일손 돕기에 참여했다”며, “농협은행은 든든한 민족은행으로서 어려운 이웃들과 함께하는 100년 농협을 실현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

