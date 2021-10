김종인 "野 대선 승리 가능성 60~70%…이재명 상대로 윤석열이 껄끄러울 것"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 전 비상대책위원장은 15일 "내년도 선거에서 야권이 승리할 가능성이 60~70%가 된다"고 전망했다. 대장동 개발 의혹이 내년 대선까지 영향을 미칠 것으로 내다봤다.

김 전 위원장은 이날 CBS 방송 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 "지난번 (서울시장 보궐선거를 앞두고) 한국토지주택공사(LH) 사건 터지는 것이나 이번에 소위 대장동 사건이나 유사성을 갖고 있다"며 "(내년 대선에) 적지 않은 영향을 미칠 것이라고 생각한다"고 내다봤다. 더불어민주당 대선후보로 선출된 이재명 경기도 지사는 대장동 의혹 당시 성남 시장을 지낸 탓에, 책임론이 제기되고 있다.

그는 "(대장동 이슈는) 내년 본선까지 볼 것으로 생각한다"며 "더불어민주당은 지난번 서울시장에서 자신들이 이길 것이라고 계산했지만 반대 결과가 나왔듯, 내년 대에서도 민주당 상상과 정반대의 결과가 나올 것으로 예상한다"고 봤다. 김 위원장은 "부동산 문제라는 것이 그렇게 쉽게 생각하면 안 된다"며 "LH 당시의 민심이 대장동 의혹으로 이어질 것으로 본다"고 예상했다.

이 후보가 내년 대선을 치르기도 만만치 않으리라고 내다봤다. 김 전 위원장은 "민주당 경선 이후 이낙연 전 더불어민주당 대표를 지지한 사람 중 60%는 이 후보에게 갈 것으로 생각한다"며 "(이 전 대표가) 선거대책위원장으로 합류한다고 하더라도 지지했던 사람까지 다 끌고 가기는 힘들 것"이라고 내다봤다.

이 후보가 문재인 정권과의 차별화에 나서기 어려운 점도 발목을 잡을 것으로 내다봤다. 김 전 위원장은 "박근혜 전 대통령이 (이명박 전 대통령 뒤를 이어) 정권을 재창출을 할 수 있었던 것은 본질적인 정책을 하겠다고 약속했기 때문에 가능했다"며 "내가 보기에 이 후보는 문재인 정권과 차별화를 하기가 어려워졌다. 이 후보에 대한 소위 의심의 눈초리가 심한 상황에서 차별화가 쉽지 않고, 그러면 정권 재창출이 간단하게 이뤄질 수 없다"고 전망했다.

김 전 위원장은 이 후보의 가장 까다로운 상대로는 윤석열 전 검찰총장을 꼽았다. 그는 "윤 전 총장은 대통령 하려고 생각도 안 했던 사람 아니냐"며 "결국에 가서는 윤 전 총장이 돼야 새로운 시작을 할 수 있지 않겠냐"고 내다봤다. 김 전 위원장은 윤 전 총장이 방송토론 당시 손바닥에 임금 왕(王)자를 쓰고 나선 것과 관련해서는 "큰 의미가 있다고 생각하지 않는다"고 밝혔다.

