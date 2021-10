SK·산림청, 탄소중립 활동 강화 위한 업무협약 체결

탄소중립 경영 민관 합동 모델 만들기로

[아시아경제 황윤주 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 그룹이 산림청과 손잡고 산림녹화를 기반으로 한 탄소중립 경영에 나서기로 했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 는 14일 산림청이 보유한 자원과 정보, 네트워크 및 관련 기술 등을 적극 활용해 국내외 산림사업을 발굴하면서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표를 달성하는 내용을 담은 '탄소중립 활동과 ESG 경영 상호협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 와 산림청은 이번 협약을 통해 산림사업에 기반한 탄소중립 경영의 민관협력 모델을 만들어 나갈 방침이다.

구체적으로 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 와 산림청은 ▲산림전용(轉用) 및 황폐화방지사업(REDD+)과 탄소배출권조림사업 (A/R CDM)을 위한 국외 산림사업 발굴 및 이행 ▲토지황폐화중립(Land Degradation Neutrality)을 위한 산림복원과 사막화방지, 산림탄소상쇄사업 추진 ▲기업의 탄소중립 및 친환경활동 활성화를 지원할 산림효과 지표발굴 및 연계방안 검토 ▲산림 관련 국내외 전문기관과의 네트워크 강화 및 빅데이터 구축 등을 공동추진하며 탄소중립 활동을 선도적으로 펼쳐 나갈 예정이다.

현재 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 임업은 산림청과 파트너십을 통해 라오스, 베트남 등 동남아시아 지역에서 온실가스 감축을 위한 REDD+ 사업 추진을 준비중에 있다. 또 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 임업은 국내에 보유한 4500ha산림에서 탄소상쇄사업을 추진하고 있으며, 국내 사유림을 대상으로 대리경영을 통해 탄소흡수원을 확장하는 산림경영도 펼치고 있다.

김준 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 환경사업위원 위원장은 "산림청과 함께 자연기반해법(Nature-Based Solutions)을 통해 산림을 보존 및 복원하고, 탄소중립과 생물 다양성 증진, 지역사회 지원 등 ESG 경영에 의미 있는 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

최병암 산림청장은 "탄소중립과 ESG경영은 전 세계적인 관심분야로, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 264,000 2021.10.14 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"SK㈜, 美 모놀리스社와 국내 청록수소 시장 선점 나선다최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동 close 그룹과의 협약을 통해 공동의 성과를 창출하기를 기대한다"면서 "더불어 우리 정부의 2050 탄소중립선언을 조기구현하도록 노력하겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr