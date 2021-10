[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.10.13 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일조선내화, 계열사 주식 50만주 547억에 취득 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close = 포스코와 핵심 양소 에코 내화물 등 기타 재화의 판매 공급 및 공급 계약을 508억원에, 핵심 양소 래들 유입재의 판매 공급 계약을 415억원에 체결했다고 공시.

◆ SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 304,500 2021.10.13 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “SK텔레콤, 3분기 안정적인 실적 내놓을 것”압도적 지지 받은 'SKT 2.0'…통신-투자사 쪼개고 '글로벌 M&A' 예고(종합2보)내달 SKT 2.0시대 열린다…SKT-SK스퀘어 분할에 '99.95%' 찬성 close = 자기주식 상여 지급을 위해 1583억원 규모로 자사주를 처분한다고 공시.

◆ 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 4,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,730 2021.10.13 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"SC엔지, EPC사업 수주 활황·셀론텍 카티졸 출시"[특징주]에쓰씨엔지니어링, 본업도 좋고 신사업도 좋고…'강세'[클릭 e종목] "에쓰씨엔지니어링, 셀론텍 인수로 성장성 확보" close =운영자금조달을 위해 50억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 공시.

◆ KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 4,970 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,050 2021.10.13 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일KC그린홀딩스, 계열사 861억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close =계열회사인 KC코트렐의 차입금액에 대해 120억원 규모로 채무 보증에 나선다고 공시.

◆ 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,020 2021.10.13 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성重, 상생 협력으로 IMO 규제 공동대응 나선다삼성중공업, 9593억원 규모 LNG선 4척 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close = 삼성중공업은 러시아 프로젝트 수주와 관련해 발주처와 협의를 지속하고 있으나 아직 결정된 사항은 없다고 공시.

◆ 덕양산업 덕양산업 024900 | 코스피 증권정보 현재가 2,995 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,000 2021.10.13 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 일지테크, 덕양산업 등 강세…최재형 대권출마설에 임원 사시·연수원 동기 부각반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! [특징주]"덕양산업, 美 배터리모듈 공장 설립" 보도에 강세 close =현대모비스와 645억원 규모로 신규차종 Crash Pad 등의 공급계약을 체결했다고 공시.

