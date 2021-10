가을철 집꾸미기 관심 증가에 인테리어 소품·가구 판매 ‘급증’

길어지는 집콕 생활에 여가 시간 늘어나며 집꾸미기 관심 증가

[아시아경제 김희윤 기자] 최근 기온이 떨어지는 등 본격적인 가을 날씨에 접어들며 계절에 맞게 집안 분위기를 전환 시켜보려는 이들이 늘어나고 있다.

11일 옥션이 8월 29일~9월 28일 기준으로 전년 동기 대비 카테고리별 판매량을 조사한 결과 가을 인테리어 핵심 소품인 러그가 90%, 무드등이 18% 판매량 증가를 보였다. 특히 벤치소파 판매량이 56%, 아동서랍장의 경우 전년 동기 대비 780% 증가하는 등 인테리어 소품 및 가구 판매량도 크게 증가한 것으로 나타났다. 업계 관계자는 길어지는 집콕 생활로 인해 집에서의 여가 시간이 늘어나며 집꾸미기에 대한 소비자들의 관심이 증가하고 있다고 설명했다.

커튼, 러그, 침구 같은 소품 하나만 바꿔도 집안 분위기가 확 달라진다. 토탈 홈스타일링 데코뷰는 지난 4일부터 오는 24일까지 자사몰에서 ‘데코뷰, 인테리어 페스타’ 기획전을 진행한다.

이벤트 품목으로는 가을철부터 수요가 높아지는 ‘따뜻한 카푸치노 브라운체크 극세사 차렵이불’, ‘따뜻한 코티지 옐로우플라워 극세사 차렵이불’, ‘스마일플라워 자수 사계절 현관커튼’, ‘미드나잇 린넨스타일 암막커튼’, ‘관리가 편한 이지케어 발수러그’ 등 데코뷰의 인기 침구, 커튼, 러그 품목을 비롯해 패브릭 포스터, 규조토 발매트 등 데코뷰에서 오랫동안 사랑받고 있는 다양한 인테리어 소품을 만나볼 수 있다.

‘데코뷰, 인테리어 페스타’는 3만원, 5만원, 7만원 이상 구매시 각 10%까지 할인 받을 수 있는 할인 쿠폰이 제공된다. 또한 제품 구매 금액 별로 할로윈에 제격인 할로윈 꼬마유령 메모잇, 귀엽고 감각적인 디자인의 스마일 치약, 칫솔 세트부터 해피스마일 양면방수 피크닉 매트, 라운디 논스틱 주물냄비 까지 다양한 사은품을 받을 수 있다. 이외에도 데코뷰의 ‘웨딩 3종 쿠폰팩’ 이벤트 내용을 SNS나 카페에 올린후 URL을 자사몰 이벤트 게시판에 올리면 확인 후 침구, 커튼, 러그 카테고리 전 상품을 품목별로 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있는 쿠폰 3종 발급 혜택도 마련되어 있다.

데코뷰 관계자는 “커튼이나 러그 같은 소품으로도 충분히 가을 인테리어 효과를 누릴 수 있다”라며 “이번 ‘데코뷰, 인테리어 페스타’의 할인 및 사은품 혜택으로 올 가을 가성비 좋게 집안 분위기를 확 변화시킬 수 있는 좋은 기회가 되시길 바란다”라고 말했다.

독특하고 세련된 가구 하나로도 새로운 공간에 온 듯한 집안 분위기를 연출할 수 있다. 집안에 눈에 띄는 색상의 아이템으로 포인트를 줘 나만의 개성을 드러내는 ‘컬러링테리어(Coloring+Interior)’가 최신 트렌드로 급부상하고 있다.

토탈인테리어 기업 현대리바트는 최근 자체 컬러 매뉴얼인 ‘리바트 컬러 팔레트’를 적용한 2021년 신제품 82종을 선보였다. ‘리바트 컬러 팔레트’는 현대리바트가 세계적 건축 거장 리처드 로저스의 컬러 세계에 영향을 받은 영국 건축 및 실내 디자인 전문기업 에이브 로저스 디자인과 손잡고 자체 개발한 컬러 매뉴얼로 브랜드 철학인 ‘진정성, 가치, 차별화’를 표현할 수 있는 126가지 색상으로 구성됐다. 리바트 컬러 팔레트 매뉴얼을 적용한 첫 신제품인 ‘알레 붙박이장 시리즈’는 화이트, 그레이 등 무채색 가구 위주였던 기존 관행을 깨고 전면에 컬러를 적용한 것이 특징. 자체 개발한 ‘미드나잇 블루’, ‘스타피시 오렌지’, ‘크랩 레드’ 등의 다양한 컬러를 입힘과 동시에 색채의 농도를 변화해 가는 단계를 표현한 ‘그라데이션’ 예술 기법이 적용됐다.

집에서 머무는 시간이 길어진 만큼, 올 가을 홈 스타일링의 핵심 역시 ‘편안함과 아늑함’이다. 한샘이 최근 집에서 활동이 다양해 지는 ‘레이어드 홈’ 트렌드에 맞춰 모듈형 기능과 트렌디한 디자인의 가을 신제품을 출시했다.

특히 거실 신제품 소파 ‘바흐 플루드’와 ‘유로 포네’라인은 거실에서 휴식과 취미활동, 재택 근무 등 활동이 많아지는 추세를 감안한 다양한 모듈 구성의 기능이 특징이다. 세트로 출시된 소파 테이블, 스툴로 거실 공간에 다양한 소파 배치가 가능해 프리미엄 리빙룸 인테리어 연출이 가능하다. 이 제품은 부드러운 곡선의 세련되고 깔끔한 디자인으로 ‘올 가을 트렌드 컬러인 ‘블루’ 색상이 적용된 ‘오션블루’를 비롯해 ‘페더화이트’, ‘오션그레이’, ‘타우페’까지 총 4가지 색상으로 만나볼 수 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr