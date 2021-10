"연간 탄소 50톤 감축" SK텔레콤, 대리점 영수증 모바일 발급

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 11,000 등락률 -3.49% 거래량 447,191 전일가 315,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 SKT도 '딥체인지'…내주 통신·투자회사 분할 최종결정SKT, 고객만족도 조사 24년 연속 1위…역대 최고점수 SK텔레콤, '아이폰13' 시리즈 공식 출시 close 은 대리점과 지점에서 직접 요금을 납부하는 고객에게 종이로 발급하던 영수증을 10월부터 모바일로 대체한다고 11일 밝혔다.

모바일 영수증은 별도 신청 없이 MMS(멀티미디어 메시징 서비스)로 발행된다. 고객이 종이 영수증 발행을 원하면 발급받을 수도 있다.

SK텔레콤은 종이 영수증을 모바일 영수증으로 대체하면 연간 30년산 나무 1300여 그루를 보호하고, 50여t 규모의 온실가스를 감축하는 효과가 있다고 설명했다.

SK텔레콤은 2007년 MMS로 요금청구서를 발행하는 서비스를 시작했고, 이메일과 스마트청구서 앱을 도입했다. 올해 10월 현재 전자 영수증과 청구서를 이용하는 고객 비율은 93%다.

SK텔레콤은 지난 10년여간 전자 영수증 및 청구서를 발행해 종이와 우편을 대체함으로써 총 6천600여 톤의 온실가스 배출을 줄이고, 30년산 나무 17만여 그루를 보호한 효과를 거둔 것으로 분석했다.

이기윤 SK텔레콤 고객가치혁신실장은 "앞으로 일반 고객 대상은 물론, 법인 및 IoT 고객 관련 영수증도 지속해서 전자화하는 등 ESG 경영 실천을 지속할 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr