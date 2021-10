국내 증시 급락에...외인 자금 8거래일간 2조 이탈

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시에서 지난달 말 이후 2조원이 넘는 외국인 자금이 이탈한 것으로 나타났다.

11일 한국거래소에 따르면 코스피가 1% 넘게 급락하기 시작한 지난달 28일부터 지난 8일까지 8거래일간 외국인은 국내 증시에서 2조844억원어치(유가증권시장 1조9758억원·코스닥시장 187억원)를 순매도했다.

이 기간 코스피와 코스닥은 각각 5.66%, 7.90% 하락했다. 9월 한 달만 보면 외국인은 국내 증시에서 1조103억원어치를 순매수했다.

다만 외국인은 최근 국내 증시에서 투자금을 급속히 거둬들이고 있다. 지난 8거래일간 삼성전자를 9816억원어치 순매도했다. 기관 7409억원 매도세까지 더해지며 삼성전자 주가는 7.98% 급락했다.

외국인은 또 삼성전자우(3033억원·-7.92%), 카카오(1206억원·-2.08%), 삼성SDI(1050억원·-6.67%), SK하이닉스(841억원·-10.05%) 등도 대거 팔아치웠다.

외국인의 이 같은 매도세는 글로벌 공급망 불안과 인플레이션 우려, 미국 부채한도 협상 불확실성, 중국 헝다그룹 사태 등이 겹겹이 쌓인 대외 악재로 커진 위험자산 기피 현상 영향으로 풀이된다. 국내 증시가 이머징 시장에 속한 만큼 상대적으로 위험 자산에 속한 신흥국 증시에서 외국인들이 투자금을 빼는 영향을 받고 있는 것이다.

지난해부터 외국인 투매를 받아내며 증시 하방을 지지하던 '동학 개미'는 최근 하락장에서는 힘이 크게 빠진 모습을 보이고 있다. 코스피가 사흘 연속 1%대 하락을 멈추고 반등한 7일 개인은 9384억원어치 순매도했다. 이달 개인 투자자들의 일평균 순매수 금액은 1914억원으로, 1월 1조2935억원과 비교에 15% 수준에 그친다.

