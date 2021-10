文대통령 수소경제 삼매경…한 회의서 34회 질문·의견

박수현 靑 국민소통수석, 페이스북에 뒷얘기 전해…"수소경제 막연한 불안함 해소 필요"

[아시아경제 류정민 기자] "기업의 생산능력은 충분한데 국가가 충전소 같은 인프라와 보조금 예산을 충분히 뒷받침하지 못해 생산에 제약을 받는다면 문제 아닙니까?"

11일 박수현 청와대 국민소통수석은 자신의 페이스북에 수소경제에 대한 문재인 대통령의 질문 내용을 전했다. 2019년 1월14일 청와대 수석보좌관회의 토론 과정에서 나온 문 대통령의 질문이다.

박 수석은 "토론을 보면 대통령의 짧지 않은 발언이 무려 34회나 등장한다. 놀랄 정도로 전문적이고 현황 파악이 잘 되어 있는 대통령의 질문과 토론에 담당 참모의 답변이 막히는 부분도 여러 차례 등장한다"고 설명했다.

수소경제는 문재인 정부가 관심을 보이는 대표적인 국정 과제 중 하나이다. 특히 문 대통령은 지난 주 수소경제에 대한 메시지를 연이어 내놓으면서 남다른 관심을 전한 바 있다. 박 수석은 "문 대통령은 수소경제 활성화를 위해 꼭 필요한 것 중의 하나가 수소에 대한 막연한 불안감을 해소하는 것이라고 생각한다"고 전했다.

문 대통령은 지난 6일 청와대 참모회의에서 "우리나라 수소경제 활성화에 걸림돌이 되고 있는 것이 막연한 불안감이다. OECD 국가 중에서 수소충전소를 운영하는 나라가 21개국인데 우리나라만 셀프충전을 못 하고 있다"고 지적했다.

문 대통령은 "우리 기술이 모자라서가 아니라 불안감 때문이고 그 때문에 앞으로 성큼성큼 나가지 못한다. 수소는 LPG나 석유보다도 사고 비율이 낮은 에너지인데 국민께 인식이 잘 확산되지 않고 있다"면서 "수소가 안전한 에너지라는 전방위적 홍보가 필요하다"고 당부했다.

박 수석은 "우리나라는 수소차와 수소충전소, 연료전지 보급에서 2년 연속 세계 3관왕을 달성했고, 세계 최초로 수소법도 시행하고 있다. 2030년까지 43조 원 이상의 투자도 계획하고 있다. 대통령의 의지와 바람대로 우리나라의 수소 경제가 '성큼성큼' 앞으로 나아가, 세계를 이끄는 수소 선도국가로 우뚝 서기를 소망한다"고 말했다.

