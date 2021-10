MZ세대 자산 격차도 커져…상위 20%, 하위 20%의 35배

김회재 "20대 격차는 소득 차 아닌 '부의 대물림' 탓"

[세종=아시아경제 문채석 기자] MZ세대(20~30대) 사이에서도 자산 격차가 심화하고 있는 것으로 나타났다.

11일 김회재 더불어민주당 의원이 통계청 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과에 따르면 지난해 20~30대가 가구주인 가구의 평균 자산은 3억1849만원이었다. 한 해 전보다 2200만원 증가한 수치다.

전체 평균 자산은 늘었지만 20~30세대 내 자산 격차는 확대됐다. 지난해 기준 20~30대 내 자산 하위 20%인 1분위의 평균 자산은 2473만원으로 전년 대비 64만원(2.6%) 늘었다. 같은 기간 상위 20%인 5분위의 평균 자산은 8억7044만원으로 전년과 비교해 7031만원(8.8%) 증가했다. 자산 5분위 배율은 2019년 33.21배에서 지난해 35.20배로 더 확대됐다. 5분위 배율은 자산 상위 20%의 평균을 하위 20% 평균으로 나눈 값으로, 배수가 커질수록 불평등도가 악화했다는 뜻이다.

연령별로 나눠 살펴보면 20대가 30대보다 자산 격차가 더 컸다. 지난해 20대 가구 하위 20%의 평균 자산은 844만원, 상위 20%의 평균 자산은 3억2855만원으로 나타났다. 지난해 하위 20%의 평균자산은 전년 대비 115만원(-11.9%) 감소한 반면, 상위 20%의 평균자산은 817만원(2.5%) 늘었다. 이에 따라 20대 가구의 자산 5분위 배율은 2019년 33.42배에서 지난해 38.92배로 나빠졌다. 지난해 30대 가구의 자산 5분위 배율 23.82배보다도 크게 높은 수치다.

반대로 소득 격차는 20대가 30대보다 더 작았다. 지난해 20대 가구의 자산 분위별 소득을 분석한 결과, 상위 20% 자산을 가진 가구의 평균 경상소득은 5262만원, 하위 20%의 평균 경상소득은 2145만원이었다. 이에 따라 20대의 소득 5분위 배율은 2.45배로 30대의 3.05배보다 낮게 나타났다.

김 의원은 "20대 가구의 자산 격차가 소득 차이가 아닌 부의 대물림 때문이라는 점이 간접적으로 드러났다"며 "부모의 재력에 따라 출발점이 달라지는 기회의 불공정, 부의 대물림의 고리를 이제는 끊어야 할 때"라고 말했다.

