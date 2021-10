LG, 스타트업 청년 창업가 발굴…메타버스 플랫폼 활용

유망 청년 스타트업 발굴해 지원하는 오픈 이노베이션 행사 'LG 커넥트(LG CONNECT)'

[아시아경제 김혜원 기자] LG그룹은 유망 청년 창업가들을 발굴해 지원하는 오픈 이노베이션 행사인 'LG 커넥트'를 5일부터 7일까지 사흘 동안 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 행사에는 인공지능(AI), 디지털 트랜스포메이션, 모빌리티, 지속가능성 분야에서 독자 기술을 갖고 있는 한국, 미국, 노르웨이 등 국내외 유망 스타트업 50곳이 참가했다.

는 행사 기간 LG 관계자, 벤처 캐피탈, 글로벌 엑셀러레이터 등으로 구성된 내외부 전문가 그룹이 선정한 우수 스타트업 10여곳에 개발 지원금을 지원하며, 투자를 유치할 수 있도록 잠재 투자사와의 네트워킹 기회를 제공한다. 소프트뱅크벤처스, KDB산업은행, LG테크놀로지벤처스 등 잠재적인 국내외 글로벌 벤처 투자사 관계자도 초청했다.

올해 LG 커넥트는 코로나19로 지난해에 이어 온라인으로 진행한다. 특히 재미와 현장감을 더하고 MZ세대가 주류인 청년 창업가들과 접점을 넓히고 소통과 교류를 활성화하기 위해 메타버스 플랫폼 게더타운을 도입한 점이 특징이다. 일반인에게도 행사를 개방했다.

가상 전시관에는 ▲AI를 활용해 사람처럼 말하는 영상을 만드는 ‘라이언로켓’ ▲투명 페트병 재활용 플랫폼을 구축한 ‘오이스터에이블’ ▲메타버스에서 버추얼 피팅 서비스를 제공하는 ‘언머테리얼리티(UMR)’ ▲반려동물 행동 및 패턴 데이터를 AI로 분석하는 ‘디디케이스’ ▲최적의 길 찾기, 이동수단 검색, 결제 등 통합 모빌리티 플랫폼을 만든 ‘카찹’ ▲드론을 활용한 물류 배송 서비스 개발 기업인 ‘파블로 항공’ 등이 참여한다.

후각을 가상현실 기술에 접목해 기후 변화 체험 프로그램을 개발한 미국 '오브이알 테크놀로지스', 원거리 무선 충전 기술을 보유한 노르웨이 ‘양크 테크놀로지스(Yank Technologies)’ 등 행사에 참여한 글로벌 스타트업 5곳도 눈길을 끈다.

서울대, 고려대, 한양대, 아주대 산학 협력 관계자도 행사에 참석해 대학생 창업 지원 프로그램과 산학 협력 현황 등 청년 창업 활성화 방안에 대해 참가자들과 소통하는 시간을 가진다.

LG는 2018년부터 LG 커넥트를 통해 발굴한 스타트업에게 공동 연구개발(R&D) 추진, 사업화 및 글로벌 홍보 지원, LG사이언스파크 내 전용 연구 공간 오픈랩 입주 지원 및 지분 투자를 진행하고 있다.

지난 4년간 LG 커넥트에 참여한 스타트업 청년 창업가 중 20여개사 100명 이상이 오픈랩을 거쳐갔다. 현재도 파블로 항공, 카찹 등 10개사 55명이 오픈랩에서 미래를 준비하고 있다.

박일평 LG사이언스파크 대표는 "LG는 청년 창업 생태계 조성을 위해 글로벌 기업, 스타트업 등과 함께 지속적으로 협업하는 등 분야를 넘나드는 개방형 혁신을 통해 미래 준비의 동력을 발굴하고 새롭게 차별화된 고객 경험을 제시할 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.

