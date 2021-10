넷플릭스, '오징어 게임' 속 전화번호 노출 장면 교체한다

[아시아경제 구은모 기자] 넷플릭스가 개인 전화번호가 노출돼 논란이 일었던 '오징어 게임' 속 일부 장면을 편집하겠다고 5일 밝혔다.

넷플릭스 측은 이날 "제작사와 넷플릭스는 상황의 원만한 해결을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다”며 “전화번호가 등장하는 일부 장면의 교체를 결정했다”고 설명했다. 아울러 "팬 여러분께 장난 전화나 메시지의 자제를 정중히 요청드린다"고 당부했다.

앞서 '오징어 게임'의 일부 장면에서는 8자리 전화번호가 노출돼 해당 번호를 실제로 사용하고 있는 소유자 및 유사 번호 소유자들이 피해를 호소한 바 있다. 또 제작진 중 한 명이 실제로 사용하는 통장 계좌번호가 노출돼 일부 팬들이 돈을 실제로 송금하는 일이 벌어지기도 했다.

'오징어 게임'은 참가자들이 456억원의 상금을 차지하기 위해 목숨을 걸고 벌이는 서바이벌 게임을 그린 작품으로, 12일째 넷플릭스 TV 프로그램 부문에서 전 세계 1위를 유지하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr