페이스북 먹통 소동 "네트워크 장비 설정 잘못"

[아시아경제 부애리 기자] 페이스북이 네트워크 장비 설정이 바뀌면서 접속장애가 발생했다고 밝혔다.

페이스북 기술팀은 4일(현지시간) 홈페이지를 통해 "네트워크 트래픽을 조정하는 백본(backbone·중추) 라우터의 구성 변경이 통신을 방해했다"며 "네트워크 트래픽이 중단되면서 데이터센터들의 통신에 영향을 줬고 이 탓에 서비스가 중단됐다"라고 설명했다. 라우터는 네트워크 간 통신을 중개하는 장치다.

페북은 "잘못된 환경설정 변경이 서비스 중단 근본 원인이라고 본다"며 "서비스가 중단됐던 동안 사용자 데이터가 손상된 흔적은 없다"라고 덧붙였다. 페북은 "피해를 본 모든 이들에게 사과한다"라고 전했다.

페이스북과 페이스북이 운영하는 인스타그램, 왓츠앱 등에서 미 동부 시간으로 4일 오전 11시40분부터 6시간 가까이 접속장애가 발생했다. 현재는 정상화됐다.

페이스북 설립자 마크 저커버그 최고경영자(CEO)도 이날 이용자들에게 사과했다.

