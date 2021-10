[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 오는 11일까지 한 개 가격으로 두 개의 와퍼를 즐길 수 있는 ‘1+1 프로모션’을 실시한다고 5일 밝혔다.

프로모션 대상 제품은 버거킹의 시그니처 메뉴인 ‘와퍼’와 ‘불고기와퍼’ 총 두 가지다. 두 제품 모두 직화 방식(Flame-grilled)으로 조리된 100% 순 쇠고기 패티의 담백함과 깊은 풍미가 특징이다. 특히 불고기와퍼는 달콤한 한국적인 맛을 살린 버거킹 고유의 불고기 소스로 큰 사랑을 받고 있다.

두 제품 각각 단품 주문 시 버거 한 개를 추가로 받을 수 있다. 교차증정도 가능하다.

행사는 딜리버리와 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 진행되며, 1인당 최대 5개까지 구매할 수 있다.

