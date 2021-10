SR테크노팩, 배달용기 소재 ‘백색PP시트’ 환경표지 인증 획득

플라스틱 사용량 30% 절감, PP 단일 소재 분류로 재활용 가능

배달용 탕 용기, 실링 용기, 찜 용기 등 확대 적용 계획

[아시아경제 김희윤 기자] 포장소재 전문 기업 SR테크노팩은 자사 배달용기 소재 ‘백색 PP 시트’가 한국환경산업기술원 환경표지 인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

환경표지 인증은 같은 용도의 다른 제품보다 뛰어난 친환경성을 보유해 자원 절약과 환경 오염 절감에 기여하는 제품에 부여된다. 해당 제품에 환경표지를 표시해 제품의 친환경 정보를 소비자에게 제공하는 환경부 공인 인증 제도다.

인증을 획득한 SR테크노팩의 백색 PP 시트는 사용 전 스크랩을 재활용해 기존 플라스틱 원료 사용량을 30% 절감했다. 특히 백색 PP 시트로 제작된 플라스틱 제품은 PP 단일 소재로 분류돼 사용 후 재활용율이 높은 장점을 지녔다.

스크랩은 제품 제조로 남은 재활용 가능한 물질로 구성된 물질이다. SR테크노팩은 스크랩 중 소비자 건강에 유해하지 않은 식품용 원료만 선별하는 등 우수한 품질 관리를 통해 안정성을 높였다. 또한 스크랩 사용함을 통해 순환 경제를 활성화하는데 기여한다.

SR테크노팩의 백색 PP 시트는 현재 OEM 방식으로 제조·생산하는 배달용 탕 용기에 적용될 예정이다. 향후 추가 테스트를 거쳐 실링 용기와 찜 용기 등에 확대 적용할 계획이다.

조홍로 SR테크노팩 대표이사는 “이번 인증을 계기로 친환경 플라스틱 제조업체로서 사회적 가치 실현과 장기적 관점에서 미래 수익을 추구하겠다”라며 “포장재와 플라스틱 소재 기술력으로 지구 환경을 보호하는 솔루션을 제시하고 글로벌 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr