[아시아경제 지연진 기자] HK이노엔이 5일 미국 제약사 머크(MSD)의 코로나 치료제 개발 성공 소식에 관련주로 묶이면서 강세를 보이고 있다.

HK이노엔은 5일 오전 10시40분 기준 전거래일대비 21.14%(11만1000원) 상승한 6만3600원에 거래되고 있다.

HK이노엔은 지난 1월 머크와 백신 7종에 대한 공동 판매 및 유통 계약을 체결했다.

머크는 1일(현지 시각) 개발 중인 경구용 코로나 치료제 ‘몰누피라비르’가 코로나 환자의 입원 및 사망률을 낮추는 효과가 있다는 임상 결과를 발표했다.

