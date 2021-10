노형욱 "올해 56만호 공급…모든 정책 역량 집중"

국토교통위 국감 시작…5일 국토부

노형욱 "올해 전국 56만호 공급"

GTX, 간선도로 개발 차질없이 추진

노형욱 국토교통부 장관은 5일 국회 국토교통위원회의 국정감사에서 "주택 시장 안정과 서민 주거복지 강화를 위해 정부의 모든 정책 역량을 집중해나가고 있다"고 강조했다.

노 장관은 이날 국감 업무보고를 통해 "지난 4년간 200만호 이상 주택을 공급했으며 금년에도 전국 56만호 수준으로 공급할 것으로 전망된다"며 "공공주도 3080+에서 발표한 도심공공주택사업 등 새로운 유형의 주택공급 수단과 신규 공공택지를 통해 205만호의 공급기반도 마련했다"고 말했다.

이어 "공공과 민간사업 모두 사전청약을 시행하고, 단기 주택 공급 방안을 마련하는 등 국민들께서 주택 공급 효과를 조기에 체감할 수 있도록 총력을 다하고 있다"고 덧붙였다.

노 장관은 잇따른 부동산 대책 발표에도 집값이 고공행진을 이어가고 있는 상황에서 서민들의 주거안정을 위해 공공임대 주택도 확충하겠다고 설명했다.

그는 "청년, 신혼부부, 고령자 등 수요계층별 맞춤형 주거지원을 강화하고, 3~4인 가구를 위한 중형 임대주택을 공급하는 등 공공임대 주택을 질적으로 개선해나가고 있다"고 말했다.

한국토지주택공사(LH) 임직원들이 투기사태에 대해서는 "강도 높은 투기근절대책과 LH 혁신방안을 마련했다"며 "국민신뢰 회복을 위해 국토부 혁신방안도 발표했다"고 설명했다.

노 장관은 "광역교통 중장기 계획과 제4차 국가철도망 구축계획을 수립해 광역교통 인프라 확충 기반을 마련하고 있다"며 "도로, 철도, 공항 등 국가균형발전프로젝트 15개 사업도 속도감 있게 추진하고 있다"고 강조했다.

특히 "광주 붕괴사고 재발 방지를 위해 건축물 해체공사 안전을 강화하고, 불법하도급 차단 대책이 현장에 이행될 수 있도록 면밀하게 챙기겠다"며 "주요 교통시설에 대한 방역도 빈틈없고 철저하게 시행하고 있다"고 말했다.

국민들의 관심이 큰 수도권광역급행철도(GTX), 간선도로 개발과 버스, 간선급행버스체계(BRT) 서비스 개선에도 힘 쓰겠다고 말했다.

그는 "신도시 광역교통개선대책을 철저히 이행하고, 주요 교통거점에 환승센터사업을 본격 추진하는 등 여유롭고 편리한 교통서비스가 제공될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이 외에도 그린리모델링, 제로에너지건축 확대와 수소도시 조성을 위한 인프라 구축, 전기·수소차 전환 지원, 철도·고속도로 유휴부지를 활용한 태양광, 연료전지 친환경 사업, 항공산업 육성 등도 계속 추진하겠다고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr