대한항공, 왕산레저개발 매각 합의 결렬

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 200 등락률 +0.59% 거래량 2,586,726 전일가 33,650 2021.10.05 10:38 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나, 기업결합 연내 목표 먹구름외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주 close 과 칸서스자산운용 컨소시엄의 왕산레저개발 매각 합의가 결렬됐다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 200 등락률 +0.59% 거래량 2,586,726 전일가 33,650 2021.10.05 10:38 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나, 기업결합 연내 목표 먹구름외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주 close 은 "6월 30일 칸서스자산운용 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정해 매각 협의를 진행했지만, 본계약 체결에 합의하지 못해 우협 지위 종료를 통보했다"고 5일 공시했다.

인천 영종도의 레저 시설 왕산마리나를 운영 중인 왕산레저개발은 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 200 등락률 +0.59% 거래량 2,586,726 전일가 33,650 2021.10.05 10:38 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나, 기업결합 연내 목표 먹구름외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주 close 이 지분 100%를 보유하고 있는 자회사다.

앞서 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 200 등락률 +0.59% 거래량 2,586,726 전일가 33,650 2021.10.05 10:38 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나, 기업결합 연내 목표 먹구름외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주 close 은 지난해 11월 칸서스자산운용·미래에셋대우와 왕산레저개발 매각을 위한 업무협약을 체결했지만, 올해 4월 이들의 우선협상대상자 지위를 종료했다. 이후 칸서스자산운용을 다시 우선 협상자로 선정해 협의했지만 이마저도 결렬됐다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 200 등락률 +0.59% 거래량 2,586,726 전일가 33,650 2021.10.05 10:38 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나, 기업결합 연내 목표 먹구름외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주 close 은 "왕산레저개발의 지분 매각을 지속 추진할 계획이며 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠다"고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr