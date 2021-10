렉서스, 컨슈머인사이트 수입차 판매·AS 만족도 조사 1위

토요타도 판매서비스 2위, AS 3위 기록

[아시아경제 유제훈 기자] 한국토요타자동차는 컨슈머인사이트가 실시한 2021 자동차 기획조사의 수입차 부문 판매서비스 및 애프터서비스(AS) 만족도 조사에서 렉서스가 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.

컨슈머인사이트는 지난 2001년부터 매년 약 10만명의 자동차 소비자를 대상으로 기획조사를 실시하고 있다. 한국토요타에 따르면 렉서스는 올해 판매서비스, AS 양 부문에서 1위를 차지했고, 토요타는 각각 2, 3위를 기록했다.

특히 판매 서비스 만족도 조사에선 렉서스와 토요타가 지난 7년간 번갈아 1위를 기록하고 있는 것으로 나타났다. 아울러 렉서스는 AS 만족도에서 지난 2019년 이래 3년 연속 1위를 지키고 있다.

타케무라 노부유키 한국토요타 사장은 "이번 조사는 렉서스, 토요타를 아끼고 사랑해주시는 고객들 덕분에 얻은 결과"라면서 "앞으로도 전국의 렉서스, 토요타 딜러와 함께 고객만족 실천을 위해 더욱 노력하겠다"라고 밝혔다.

