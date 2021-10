[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스가 SK텔레콤 T멤버십 고객을 대상으로 오는 8일까지 인기 페어링 40% 할인을 진행한다고 5일 밝혔다.

행사 대상 제품은 디저트 1개와 커피 1잔으로 구성한 페어링 6종이다.

디저트는 ‘떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림’, ‘떠먹는 티라미수’, ‘떠먹는 아이스박스’, ‘떠먹는 딸기 레어 치즈’, ‘클래식 가토 쇼콜라 피스’, ‘레드벨벳 피스’ 중 선택 가능하다.

커피는 아메리카노(R)로 기본 제공되며, 추가 금액 결제 시 더 큰 사이즈나 다른 종류(라떼 등)로 변경할 수 있다.

행사는 T멤버십 고객이라면 누구나 참여 가능하며, 투썸 매장에서 주문 및 결제 시 직원에게 T멤버십 애플리케이션(앱) 내 매직 바코드를 제시하는 방식으로 이용할 수 있다.

