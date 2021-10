휴메딕스, 美 키네타에 지분 투자…신약 개발시 국내 상업화 독점권 확보

CMO 인프라 활용, 키네타에 면역항암제 비임상시료 공급

[아시아경제 서소정 기자] 휴메딕스 휴메딕스 200670 | 코스닥 증권정보 현재가 32,450 전일대비 1,400 등락률 -4.14% 거래량 30,100 전일가 33,850 2021.10.05 09:53 장중(20분지연) 관련기사 AZ·모더나·얀센·노바백스·스푸트니크… 5개 백신 국내 위탁생산 '글로벌 백신 허브' 도약휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다휴온스그룹, ESG경영혁신단 발족…단장에 윤성태 부회장 close (대표 김진환)는 최근 이사회를 열고 미국의 면역항암항체치료제 개발 기업 키네타(Kineta)에 전략적 지분 투자 계약을 체결하는 안건을 결의했다고 5일 밝혔다. 투자 규모는 200만달러로, 휴메딕스가 키네타 지분 1.56%를 취득하는 방식이다.

이번 전략적 투자에 따라 휴메딕스는 키네타가 개발 중인 파이프라인들에 대해 비임상 단계부터 휴메딕스의 파트너사인 팬젠의 생산시설을 활용헤 개발·상업화를 가속화하기로 했다. 또 휴메딕스는 현재 키네타가 개발중인 파이프라인 중 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 828,000 전일대비 47,000 등락률 -5.37% 거래량 49,553 전일가 875,000 2021.10.05 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로코스피, 외국인·기관 팔자에 '3010선' 뚝..."이달 중순까지 인내 시간 필요"코스피, 1.42% 하락 '3020선' 후퇴...코스닥은 장중 1000선 붕괴 close 에 위탁해 생산 예정인 유방암항암제 '비스타(VISTA)'를 비롯해 면역항암제에 대한 한국 내 독점적 상업화 권리를 확보하게 됐다.

키네타는 면역항암제 및 만성신경통치료제, 항바이러스치료제 등을 연구 개발하는 미국의 바이오 기업으로 2007년 시애틀에 설립됐다. 최근 글로벌 제약전문 매체인 파마 테크 아웃룩(Pharma Tech Outlook)에서 선정한 '2020년 면역치료제 회사 톱 10'에 선정되는 등 연구개발력을 인정받았다.

김진환 휴메딕스 대표는 "키네타는 과거 화이자, 제넨텍 등 글로벌 기업과 전략적 제휴를 성사시킬 정도로 기술력을 인정받고 있는 바이오 기업"이라며 "이번 투자를 계기로 단기적으로는 위탁생산(CMO) 사업, 장기적으로는 면역항암 신약에 대한 국내 상업화 협력 등에 관한 파트너십을 지속적으로 이어나갈 계획"이라고 말했다.

키네타 CEO인 숀 박사는 "휴메딕스와 임상 1상을 진행할 면역항암제 비스타를 포함한 다수의 신약 개발과 상업화를 위한 공동 협력을 하게 돼 기쁘다"며 "키네타가 개발 중인 여러 파이프라인들의 임상시험이 예정된 만큼 양사 간의 시너지도 증폭될 것으로 기대한다"고 전했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr